Число рейсов между РФ и Монголией вырастет до семи в неделю

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Количество рейсов между РФ и Монголией вырастет до семи в неделю с возможностью выполнения стыковочных рейсов в Китай и Европу, сообщает Росавиация.

"Стороны договорились установить частоту полетов назначенных авиаперевозчиков на каждом маршруте 7 рейсов в неделю. Снять ограничения по емкостям используемых типов воздушных судов для авиапредприятий сторон", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно протоколу, российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские – в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.

Также указаны пункты в третьих странах, куда перевозчики могут выполнять рейсы. Для российских это полеты в Сеул и Пекин, для монгольских – Стамбул, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Прага и Мюнхен. Для осуществления полетов необходимо согласование с авиационными властями третьих стан.