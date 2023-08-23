Си Цзиньпин призвал к формированию новой концепции всеобщей безопасности

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время человеческое сообщество достигло критического этапа, формирование новой концепции в области мировой безопасности стало насущной проблемой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В настоящее время изменения в мире, изменения во времени и изменения в истории разворачиваются беспрецедентным образом, и человеческое общество достигло критического этапа", - сказал китайский руководитель, выступая на бизнес-форуме в рамках проходящего в ЮАР саммита БРИКС.

Он подчеркнул: "Только придерживаясь новой концепции общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, мы сможем сойти с пути всеобщей безопасности".

По его словам, международному сообществу "необходимо в срочном порядке устранить коренные причины конфликтов и войн и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочной стабильности во всем мире".

"Факты показывают, что постоянное расширение военных союзов, расширение собственной сферы влияния и сужение пространства безопасности других стран неизбежно вызовет проблемы в области безопасности и приведет к отсутствию безопасности во всех странах", - сказал он.

Текст выступления Си Цзиньпина опубликован на сайте МИД КНР в среду.