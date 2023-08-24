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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Киргизия обвинила Казахстан в препятствовании перевозкам товаров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство экономики Киргизии заявило, что Казахстан препятствует свободе передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с замедлением пропуска грузовиков через границу.

"Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза", - заявило Минэкономики Киргизии после выездного совещания на пункте пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" с участием комиссии ЕЭК.

Замглавы ведомства Назарбек Малаев напомнил, что с 20 августа наблюдается напряжение на киргизско-казахстанской государственной границе из-за скопления грузовых автотранспортных средств, направляющихся из Киргизии в Казахстан, в частности, на пунктах пропуска "Кен-Булун - автодорожный", "Ак-Тилек - автодорожный" и "Чалдовар - автодорожный".

"Данная ситуация обусловлена ужесточением контрольно-досмотровых мероприятий с казахстанской стороны на указанных КПП, что значительно замедлило пропуск грузовых автомобилей. Казахстанская сторона нарушает один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС - ограничивает свободу передвижения товаров. Подобная ситуация носит системный характер", - заявили в Минэкономики.

По данным Погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, на 12:00 (9:00 по Москве) 24 августа в очереди на прохождение границы на четырех КПП насчитывалось более 600 грузовых машин.

22 августа в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана сообщили, что республика не вводила никаких ограничений на госгранице с Киргизией. Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил тогда, что причиной скопления фур на границах Киргизии и Казахстана могла стать операция по выявлению наркотрафика.

24 августа к изучению проблемы подключилась Евразийская экономическая комиссия. Комиссия ЕЭК изучит ситуацию со скоплением грузовых машин на киргизско-казахстанской границе по запросу Минэкономики Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Наднациональный экономический орган согласился с доводами киргизской стороны и решил направить комиссию для изучения вопроса на месте. Рабочую группу возглавит министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев", - сказал представитель Минэкономики.

ЕЭК ЕАЭС Казахстан Минэкономики Киргизия
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