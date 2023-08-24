Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Польша в 2024 году увеличит военные расходы на 15%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Польша в 2024 году увеличит бюджет на военные расходы более чем на 15%, это следует из заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Правительство Польши одобрило проект закона о бюджете на 2024 год.

"Несмотря на множество кризисов, нам удалось найти доходы на этот год. Если посмотреть на картину всего бюджета, я бы обратил внимание на три основных столпа. Первое - это широко понимаемая физическая безопасность - безопасность наших границ и финансирование нашей армии. Это более 158 миллиардов злотых ($38,1 млрд в эквиваленте - ИФ)", - сказал Моравецкий.

В 2023 году польским правительством было направлено на эти нужды 137,1 млрд злотых ($33,1 млрд), таким образом рост составит порядка 15,2%.

Польский премьер отметил, что с 2015 года, когда этот показатель составлял 37 млрд злотых, бюджет на военные расходы вырос на 327%.

Он также анонсировал повышение на 12,3% зарплат работников бюджетной сферы, госслужб и силовых структур.

Моравецкий добавил, что на здравоохранение будет направлено 190 млрд злотых, на соцсферу - более 137 млрд. Дефицит бюджета Польши в 2024 году составит около 4,5% ВВП при прогнозе годовой инфляции в 6,6%.

Польша Матеуш Моравецкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31 человека

Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о дипотношениях в начале 2024 года

Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о дипотношениях в начале 2024 года

Лавров заявил, что вторжение в Нигер никому не принесет пользы

Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики
Военная операция на Украине

Власти Норвегии согласились передать Украине истребители F-16

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

В БРИКС приглашены шесть стран

В БРИКС приглашены шесть стран

Brent торгуется у $83,2 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });