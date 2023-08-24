На границе Нигера застряли до 6 тыс. тонн помощи ООН из-за санкций ЭКОВАС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Примерно 6 тыс. тонн помощи от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН не удается провезти в Нигер в связи с санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против этой страны, введенными из-за путча, сообщают в четверг западные СМИ.

В ВПП пояснили, что еще до нынешнего кризиса порядка 3 млн жителей Нигера с трудом обеспечивали себе один прием пищи в день; а теперь их число может увеличиться еще на 7 млн человек.

"Мы можем в итоге получить 10 млн человек, которые не смогут прокормить себя", - сказал представитель ВПП по Западной Африке Джаунседе Маджиангар.

Он отметил, что в Нигер не получается доставить, в том числе, зерновые, масло для приготовления пищи и питание для недоедающих детей. По данным ВПП, в столице Нигере Ниамее в магазинах еще осталась еда, однако на фоне санкций ЭКОВАС цены на рис выросли на 21%, на сорго - на 14%.

Тем временем, на границе с Нигером и в порту Котону в Бенине застряли контейнеры с грузами от ЮНИСЕФ, включая вакцины от ротавируса, предназначенные для детей.

ВПП и ЮНИСЕФ пока не урезали программы в Нигере, но предупредили об угрозе подобной перспективы.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

После этого ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер, ранее удовлетворяя 90% потребностей Нигера в электричестве.

В результате в Нигере выросли цены на товары, снять наличные стало проблемой, участились случаи отключения электричества.

В ЭКОВАС ранее заявили о готовности рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы. СМИ уже сообщали о подготовке военнослужащих Гамбии, Либерии и Сенегала для возможных боевых действий в Нигере.