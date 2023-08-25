Huawei и Ericsson договорились о взаимном лицензировании патентов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei и его шведский конкурент Ericsson подписали долгосрочное соглашение о взаимном лицензировании патентов, связанных в том числе со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в пресс-релизе Huawei.

Соглашение охватывает продажи сетевых инфраструктурных решений и потребительских устройств и предоставляет сторонам доступ к патентованным, стандартизированным технологиям друг друга во всем мире, отмечается в пресс-релизе.

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако Ericsson в своем пресс-релизе указала, что рассчитывает на выручку от лицензирования прав на интеллектуальную собственность в размере около 11 млрд шведских крон ($1 млрд) в 2023 году.

Портфель Ericsson насчитывает более 60 тыс. патентов. Компания ежегодно инвестирует в исследования и разработки более $4 млрд и "уверена в росте выручки от прав на интеллектуальную собственность за счет дальнейших соглашений и освоения новых сфер лицензирования в долгосрочной перспективе".

Huawei в свою очередь отметила, что в 2022 году была лидером по количеству заявок на выдачу патентов, направленных в Европейское патентное ведомство (4,505 тыс.).

Акции Ericsson дорожают на 0,1% на торгах в Стокгольме в пятницу.