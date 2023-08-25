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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В G20 остались разногласия о путях восстановления разрешения торговых споров в ВТО

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министры торговли G20 подтвердили важность полноценного восстановления системы разрешения торговых споров в ВТО к 2024 году, но разногласия по путям достижения этой цели сохраняются, заявило российское Минэкономразвития.

Пресс-релиз выпущен после встречи министров торговли и инвестиций G20, прошедшей 24-25 августа в Джайпуре.

В качестве приоритетов своего председательства в сфере торговли Индия выбрала реформу Всемирной торговой организации, укрепление глобальных цепочек создания стоимости, интеграцию микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в международную торговлю, а также использование цифровых технологий в логистике.

"Итоговые договоренности среди прочего подтверждают приверженность всех участников многосторонней торговой системе, важность повышения ее эффективности, в том числе за счет скорейшего реформирования Всемирной торговой организации", - отмечают в Минэкономразвития

"Даже в нынешних кризисных условиях ВТО остается единственной многосторонней площадкой, способной направить потенциал международной торговли на пользу глобальному развитию", - считает глава российской делегации, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

"Участники встречи подтвердили, что процесс реформы должен быть прозрачным, открытым и учитывать интересы всех членов. Также они подчеркнули важность восстановления полноценной системы разрешения споров ВТО к 2024 году. Однако разногласия между участниками относительно путей достижения этой цели сохраняются", - говорится в пресс-релизе.

Апелляционный орган в системе разрешения споров ВТО из-за действий США (которые заблокировали назначение в него новых членов) не работает с декабря 2019 года, из-за этого "подвисли" решения судов в ВТО, так как зачастую страны оспаривают их в неработающем апелляционном органе.

Министерская конференция ВТО в июне 2022 года поставила задачу восстановить полноценную систему разрешения споров к 2024 году, но особых подвижек помимо деклараций о важности этого пока нет.

Минэкономразвития Индия ВТО G20 Владимир Ильичев
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