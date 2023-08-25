Повестка октябрьского заседания глав правительств стран СНГ определится 29 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах Содружества пройдет 29 августа в штаб-квартире СНГ в Минске, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В заседании примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На встрече постпреды обсудят ход реализации Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, Совет постпредов сформирует повестку дня заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 27 октября 2023 года в Бишкеке", - говорится в сообщении.