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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Повестка октябрьского заседания глав правительств стран СНГ определится 29 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах Содружества пройдет 29 августа в штаб-квартире СНГ в Минске, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В заседании примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На встрече постпреды обсудят ход реализации Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, Совет постпредов сформирует повестку дня заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 27 октября 2023 года в Бишкеке", - говорится в сообщении.

Бишкек Минск СНГ Сергей Лебедев
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