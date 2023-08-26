Девятнадцать граждан Молдавии пострадали в аварии автобуса в Румынии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Автобус с 73 гражданами Молдавии попал в аварию в Румынии, пострадали 19 человек, сообщило в субботу министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Согласно сообщению, двухъярусный автобус с жителями Молдавии направлялся в Болгарию, люди ехали на отдых. ДТП произошло минувшей ночью между населенными пунктами Инсурэцей и Бэрэгану, вблизи моста через Дунай.

Автобус столкнулся с прицепом фуры, стоявшим на обочине дороги. Согласно сообщению местной полиции, накануне фура попала в аварию в этом же месте. Грузовик увезли в безопасное место, а огромный прицеп, груженный зерном, оставили на обочине, чтобы днем убрать его. Водитель автобуса не заметил препятствие, и автобус врезался правым боком.

Внешнеполитическое ведомство Молдавии сообщило, что в автобусе находились 73 человека, включая двух водителей и представителя туристического агентства. "В результате ДТП пострадали 19 человек - 18 взрослых и один несовершеннолетний. В уездную больницу Брэилы госпитализированы шесть пассажиров, в том числе 11-летний ребенок. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное", - сказали в ведомстве.