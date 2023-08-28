Sinopec в I полугодии сократил чистую прибыль на 19%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом полугодии сократила чистую прибыль на 19,4% в годовом выражении на фоне снижения цен на нефть, нефтепродукты и химическую продукцию.

Чистая прибыль компании в прошлом полугодии составила 36,12 млрд юаней ($4,96 млрд) против 44,84 млрд юаней годом ранее, говорится в пресс-релизе.

Помимо негативной динамики цен, отрицательное влияние на показатель чистой прибыли оказало сокращение спроса на некоторую продукцию производителя, в частности нафту и нефтяной кокс.

Выручка компании уменьшилась на 1,1% – до 1,594 трлн юаней с 1,612 трлн юаней.

Во втором полугодии Sinopec прогнозирует повышение внутреннего спроса на нефтепродукты, природный газ и химическую продукцию.

За период с июля по декабрь производитель планирует добыть 141 млн баррелей нефти и 630,9 трлн кубических футов природного газа против 139,7 млн и 660,9 трлн соответственно в минувшем полугодии.

Объем нефтепереработки, как ожидается, возрастет менее чем на 1% и достигнет отметки в 127 млн тонн.

В текущем полугодии Sinopec затратит на капитальные вложения 104 млрд юаней по сравнению с 74,67 млрд юаней в январе-июне, при этом 39% затрат будет направлено на разведку и добычу, указывается в отчете.

Акции компании прибавляют в цене 3% в ходе торгов на Гонконгской бирже в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 19,4%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период снизился на 8,11%.