Китай с 30 августа перестанет требовать от туристов отрицательный результат COVID-теста

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников, сообщил в понедельник представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

"Начиная с 30 августа от людей, перед въездом в Китай, больше не будут требовать делать тесты на нуклеиновую кислоту или антиген ", - заявил Ван Вэньбин на брифинге. Детали его выступления приводит China Daily.

Китай начал открывать границы для путешественников в январе этого года, после трех лет ограничений, которые действовали с начала пандемии COVID-19. Тогда китайские власти отменили обязательный карантин для прибывающих, однако оставили в силе предоставление отрицательного теста на коронавирус.

Тогда же Пекин начал выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев, а жители материкового Китая вновь начали получать загранпаспорта и туристические визы.

В марте Китай возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом китайская экономика показывала наиболее низкие темпы роста почти за пятьдесят лет. В декабре 2022 года власти Китая начали смягчать ограничения, принятые для сдерживания распространения вируса, что вызвало скачок заболеваний и случаев летального исхода.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, за время пандемии в КНР диагностировали около 503 тыс. случаев коронавируса и зарегистрировали 5,2 тыс. летальных исходов вследствие заражения COVID-19.