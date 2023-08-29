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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Троих армянских футболистов арестовали в Азербайджане на десять суток

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте судом троих армянских футболистов на десять суток по делу об оскорблении азербайджанского флага, по истечении этого срока они будут депортированы из страны. В МИД Армении осудили действия азербайджанской стороны.

По информации надзорного ведомства, граждане Армении Ален Саргсян 2001 года рождения, Вага Овсепян 2003 года рождения. и Левон Григорян (возраст не указан - ИФ) были задержаны в понедельник азербайджанскими пограничниками на погранично-пропускном пункте "Лачин".

Ранее они были объявлены Азербайджаном в международный розыск по уголовному делу об оскорблении азербайджанского флага в 2021 году и опубликовании в интернет соответствующего видеоролика.

Однако, как сообщает в понедельник азербайджанская Генпрокуратура: "учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием (...) уголовное преследование в их отношении было прекращено". "Постановлением суда в отношении них был применен административный арест сроком на десять дней".

После исполнения решения суда указанные лиц будут выдворены за пределы Азербайджана, добавили в ведомстве.

МИД Армении, со своей стороны, назвал задержание азербайджанской стороной троих жителей непризнанного Нагорного Карабаха 20-22 лет, членов местной футбольной команды, которые направлялись в Армению, "похищением" на "незаконном КПП в Лачинском коридоре".

"Их перевозка (из Нагорного Карабаха в Армению) была предварительно согласована и осуществлялась под сопровождением российских миротворческих сил, которые в соответствии с пунктом 6 трехстороннего заявления (глав Армении, России и Азербайджана - ИФ) от 9 ноября 2020 года должны были контролировать бесперебойную связь между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор. Указанные лица переезжали в Республику Армения для продолжения учебы", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим армянский МИД обвинил Баку в "грубом нарушении трехстороннего заявления, решения Международного суда ООН, открытом неуважении к недвусмысленным и прямым призывам международного сообщества, в том числе членов Совета безопасности ООН" и выразил опасение, что "Азербайджан открыто планирует подвергнуть коллективному наказанию весь народ Нагорного Карабаха" и "продолжить политику этнических чисток".

Азербайджан Нагорный Карабах Армения
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