Salesforce проведет крупнейшую в США конференцию по ИИ в сентябре

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений, проведет одно из главных мероприятий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), конференцию Dreamforce, с 12 по 14 сентября в Сан-Франциско, сообщается на сайте компании.

Ключевым событием конференции станет дискуссия между Марком Бениоффом, главой Salesforce, и Сэмом Альтманом, генеральным директором компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT.

Salesforce традиционно использует данное мероприятие в качестве площадки для презентации крупных проектов и продуктов. В этом году компания может сделать акцент на программных решениях в области безопасности ИИ, поскольку почти три четверти ее клиентов считают, что искусственный интеллект представляет собой потенциальную угрозу.

Ожидается, что запланированная на осень крупнейшая технологическая конференция в стране привлечет 40 тыс. очных участников и принесет бюджету Сан-Франциско $57 млн, тем самым дав толчок развитию города, который переживает экономический спад после пандемии.

В июле этого года в Сан-Франциско, где расположены штаб-квартиры 19 из 55 крупнейших мировых компаний, работающих в сфере ИИ, прошло уже 58 различных мероприятий, связанных с вопросами применения искусственного интеллекта.

Кроме того, почти половина вакансий в области генеративного ИИ, появившихся за последний год, пришлась именно на этот город, указывают исследователи из Института Брукингса.

На этом фоне Сан-Франциско может ожидать очередной технологический бум, в основе которого будет лежать растущий интерес к генеративному ИИ, отмечает издание MarketWatch.

Акции Salesforce теряют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 59,7%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 31%.