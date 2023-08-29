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Бразильский поставщик мяса Minerva купит у Marfrig 16 скотобоен за $1,5 млрд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бразильская Minerva Foods, один из крупнейших поставщиков мяса в Южной Америке, договорилась с конкурирующей Marfrig Global Foods о приобретении 16 скотобоен и распределительного центра за 7,5 млрд бразильских реалов ($1,54 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Из числа приобретенных инфраструктурных объектов 11 расположены в Бразилии (10 скотобоен и распределительный центр), три - в Уругвае и еще по одному - в Аргентине и Чили.

Сделка позволит Minerva увеличить перерабатывающие мощности почти на 44% – до 42,439 тыс. голов крупного рогатого скота в сутки с нынешних 29,540 тыс. – и укрепит лидерство компании на рынке говядины в Латинской Америке, отмечается в публикации.

В соответствии с соглашением, новый владелец заплатит Marfrig Global Foods 1,5 млрд реалов при подписании контракта и еще 6 млрд реалов – после завершения сделки.

Marfrig, в свою очередь, сосредоточит деятельность оставшихся в собственности предприятий на выпуске продукции с более высокой добавленной стоимостью, сообщили в компании.

Бразилия Minerva Marfrig
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