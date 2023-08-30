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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

В Киргизии отменен приговор гражданину страны за участие в СВО на Украине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Киргизии отменил приговор киргизстанцу, который ранее был осужден за участие в спецоперации России на Украине, сообщает в среду пресс-служба ВС.

"Постановлением Верховного суда Киргизии приговоры Первомайского районного суда Бишкека от 16 мая и Бишкекского городского суда от 7 июня в отношении Кубанычбек уулу Аскара отменены", - сообщили в суде.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе.

Кубанычбек уулу Аскар был задержан в январе, когда приехал в Киргизию навестить отца. До СВО он жил и работал в России. Он был признан виновным в наемничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Позже киргизстанец попросил российские власти предоставить ему гражданство.

Украина Киргизия
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