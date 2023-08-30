Инфляция в Германии в августе замедлилась до 6,4%, слабее прогноза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении. Таковы предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 6,3%.

Потребительские цены в августе относительно предыдущего месяца выросли на 0,4%. В июле этот показатель повысился на 0,5%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 6,1% в годовом выражении после подъема на 6,2% в июле. Тем самым показатель вышел на 14-месячный минимум, достигнутый в мае.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 5,5%.

Продукты питания подорожали на 9% (в июле – на 11%), энергоносители – на 8,3% (на 5,7%), услуги – на 5,1% (на 5,2%).

Окончательные данные о динамике инфляции за август будут обнародованы 8 сентября.