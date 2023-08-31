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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Евросоюз начал обсуждать вопрос введения санкций против Нигера

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны и иностранных дел Евросоюза на неофициальном саммите в испанском Толедо обсуждают возможность введения санкций в отношении Нигера, сообщило американское издание Politico.

После появления сообщений о захвате власти военными в Габоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил журналистам, что в ходе двухдневной встречи министрам необходимо будет "глубоко задуматься о том, что происходит" в связи с чередой государственных переворотов в регионе.

Издание пишет, что в преддверии встречи в Толедо Европейская служба внешних действий (EEAS) распространила неофициальный документ под названием "Неофициальный документ EEAS о возможных ограничительных мерах ЕС в связи с ситуацией в Нигере".

В нем, в частности, говорится, что Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) направило Боррелю письмо с просьбой ввести санкции против лидеров военного переворота в Нигере.

Politico, которая ознакомилась с документом, пишет, что в нем рекомендуется рассмотреть возможность введения санкций в отношении "физических и юридических лиц, несущих ответственность за действия или политику, подрывающие демократию и верховенство закона в Нигере, или оказывающих им поддержку, или прямо или косвенно участвовавших в них".

В нем также предлагается ввести санкции против должностных лиц, которые "препятствуют или подрывают усилия по восстановлению конституционного порядка".

Как сообщил Боррель, министры в ходе встречи в Толедо заявили о поддержке позиции ЭКОВАС по Нигеру.

"Министры подчеркнули нашу готовность поддерживать решения проблем африканских стран, предложенные в Африке. Поэтому мы будем поддерживать ЭКОВАС", - сказал он на пресс-конференции.

Вместе с тем, говоря о том, готовы ли в ЕС поддержать любые инициативы ЭКОВАС, не исключающего и военную операцию в Нигере, Боррель уточнил, что в Брюсселе согласны подробно рассмотреть все инициативы.

"Если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем", - добавил глава дипломатии ЕС.

Евросоюз Нигер
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