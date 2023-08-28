Макрон призвал не проявлять слабость в условиях "эпидемии путчей" в Африке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Франция не должна проявлять в Африке ни патернализма, ни слабости в то время как на пространстве Сахеля наблюдается "эпидемия путчей" с недавним военным мятежом в Нигере, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Ни патернализма, ни слабости, потому что иначе мы никуда не придем", - сказал Макрон, выступая в понедельник на конференции французских послов в Елисейском дворце.

"Слабость, которую некоторые проявили в отношении предыдущих путчей, подпитывала местнические устремления. По всему Сахелю идет эпидемия путчей", - посетовал он.

Президент также возразил мнениям ряда официальных лиц о том, что французская антитеррористическая операция "Бархан" в Сахеле провалилась.

"Я им отвечаю: не используйте аргументы врага (...). Мы помогали дружеским странам-партнерам защищать свою территорию и бороться против терроризма у них дома", - сказал Макрон.

"Франция начала действовать с 2013 года, потому что государства (Сахеля) нас попросили вмешаться, так как они попросту были разрезаны надвое. Если бы Франция не вмешалась, если бы наши военные не пали с честью на поле боя в Африке, если бы (операции) "Сервал" и "Бархан" не были предприняты, сегодня уже не пришлось бы говорить ни о Мали, ни о Буркина-Фасо, ни о Нигере. Эти государства больше не существовали бы в своих территориальных границах", - отметил французский президент.

"Бархан" - операция вооружённых сил Франции в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде (странах группы G5 Сахель) против исламистских террористических группировок. Операция "Бархан" была продолжением операции "Сервал", проводившейся французскими военными в Мали с 2013 года. С июля 2014 года эта операция получила название "Бархан" и распространилась, помимо Мали, на Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад.

В связи с резким ухудшением после двух военных переворотов в Мали (в 2020 и 2021 гг.) отношений между пришедшим к власти режимом Бамако и Парижем малийские власти потребовали, чтобы французские военнослужащие покинули страну.

Генштаб Франции сообщил 15 августа 2022 года, что после девяти лет присутствия в Мали последние военнослужащие, принимавшие участие в операции "Бархан", покинули страну.

В ноябре 2022 года Макрон сделал официальное объявление о прекращении французской антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля в Африке.

"Поддержка наших (африканских) партнеров будет продолжена, но на основе определенных вместе с ними новых принципов", - сказал президент Франции, представляя стратегические цели страны в области безопасности и обороны.