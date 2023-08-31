США призвали путчистов в Габоне сохранить гражданское правление

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - США обеспокоены развитием событий в Габоне и призывают захвативших там власть военных освободить членов правительства, сообщили в Госдепартаменте.

"Мы по-прежнему решительно выступаем против захватов власти военными и неконституционной передачи власти. Мы призываем ответственных лиц освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также сохранить гражданское правление", - говорится в распространенном Госдепом заявлении.

США поддерживают народ Габона, призывают к "сдержанности" и диалогу, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения заявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли. Лидером страны на время переходного периода стал генерал Брис Олигуи Нгему.

Как обращают внимание СМИ, в случае успеха путча в Габоне он станет восьмым, произошедшим с 2020 года в странах Западной и Центральной Африки.