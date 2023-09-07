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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу
Свергнутый президент Габона Али Бонго Ондимба. Архивное фото.
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пришедшие к власти в Габоне военные освободили смещенного президента страны Али Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста, сообщает в четверг Al Jazeera.

"Учитывая его состояние здоровья, бывшему президенту Республики Али Бонго Ондимбе разрешили свободно передвигаться", - приводит издание слова представителя военных Габона.

Он также добавил, что при желании Бонго Ондимба может обратиться за медицинской помощью за границу.

В понедельник генерал Брис Олиги Нгема официально стал президентом Габона на время переходного периода. Генерал пообещал провести "свободные и прозрачные выборы" в конце переходного периода и амнистировать политических заключенных.

Группа военных в Габоне под командованием генерала Олиги Нгемы 30 августа объявила о низложении президента Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок.

Путчисты заявили, что свергнутый президент находится под домашним арестом, а его сын взят под стражу. Военные обвиняют их в коррупции, измене, хищениях и других преступлениях.

Через несколько часов после заключения Бонго Ондимбы под домашний арест в сети появилось видео, в котором он призвал своих сторонников "поднять шум" и рассказать миру о происходящем в Габоне.

Захватившие власть военные призвали население страны к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.

Заявление военных прозвучало вскоре после объявления результатов президентских выборов, которые прошли в Габоне 26 августа. Согласно этим данным, Али Бонго Ондимба заручился поддержкой 67,24% избирателей. Организаторы переворота объявили, что итоги выборов недействительны, все институты власти распускаются.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.

Габон
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