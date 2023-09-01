Инвесторов в обрабатывающую отрасль Казахстана освободят от налогов на первые 3 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить отечественных и иностранных инвесторов, вкладывающих в обрабатывающую промышленность, от уплаты налогов и прочих платежей на первые три года.

"С целью поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана в пятницу.

Он добавил, что до конца текущего года в стране должно быть разработано "комплексное видение развития отрасли".

Также Токаев обратил внимание на необходимость развития геологического изучения недр страны.

"Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса", - подчеркнул глава государства.

Президент поставил задачу перед правительством довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих 1,5 млн кв км до не менее 2,2 млн кв км.

"Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира", - считает Токаев.