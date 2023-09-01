Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни миллионов евро

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Германская компания Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить сотни миллионов долларов, пишет Financial Times.

Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении, занимающемся переработкой меди. Руководство Aurubis пришло к выводу, что она пострадала от "криминальной активности".

Делом занимается Управление уголовной полиции Германии.

Aurubis пока не может дать точную оценку возможным убыткам, но не исключает, что речь может идти о 100-300 млн евро (low, three-digit-million-euro range). Как следствие, компания предупредила, что не сможет достичь целевого показателя доналоговой прибыли в текущем финансовом году, завершающемся в сентябре, в размере 450-550 млн евро.

В прошлом году Aurubis произвела 1,1 млн тонн меди и получила выручку в размере 18,5 млрд евро.

Акции Aurubis падают на 16% в начале торгов в пятницу. Цена бумаг сталелитейной фирмы Salzgitter AG, владеющей 30%-й долей в компании, снижается на 6,4%.