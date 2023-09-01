Работники австралийских СПГ-заводов Chevron отклонили предложение о повышении зарплаты

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Работники двух СПГ-заводов американской нефтегазовой компании Chevron Corp. в Западной Австралии отклонили предложение компании о повышении зарплаты, сделанное в обход переговоров с профсоюзом, сообщает издание Montel.

Проект предложенного Chevron соглашения был вынесен на голосование 30-31 августа и получил поддержку менее чем 1% работников, отметили в профсоюзе Offshore Alliance.

Провал попытки договориться с сотрудниками без участия представляющего их интересы профсоюза означает, что забастовка, назначенная на 7 сентября, в конечном итоге может состояться.

Акция протеста приведет к остановке работ на предприятиях Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на долю которых приходится около 6% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Вероятность разрешения трудового спора до того, как он окажет значительное влияние на поставки, все еще сохраняется, подчеркнул аналитик Credit Suisse Сауль Кавоник ранее на этой неделе. В то же время, по его словам, процесс урегулирования разногласий, вероятно, окажется более болезненным, чем в случае с другой нефтегазовой компанией - Woodside, которая также столкнулась с угрозой забастовки, но в конце августа смогла достичь принципиального соглашения с работниками.

Акции Chevron прибавляют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 10,3%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 17,4%.