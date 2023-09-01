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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Власти Бали депортировали 59 россиян с начала года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти провинции Бали в Индонезии с начала года депортировали 213 иностранных граждан, из них 59 человек - россияне, сообщает The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную службу.

"Число иностранцев, депортированных с Бали с января 2023 года по состоянию на 29 августа, составило 213 человек, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Путешественники прибыли из 45 стран, среди них - 59 граждан России, 14 - из США, 13 - из Великобритании, 12 - из Австралии и девять - из Нигерии", - пишет издание.

Как отмечает портал, если в 2022 году иностранных граждан депортировали в основном из-за просрочки виз во время пандемии и закрытых границ, то в этом году иностранцы вынуждены покидать Бали из-за попыток вести трудовую или предпринимательскую деятельность, приехав по туристической визе.

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Еще несколько депортаций произошли в результате неуважения к священным и культурным местам на Бали, а также оголения на публике.

В июне губернатор Бали после многочисленных заявлений о необходимости введения ограничений для туристов утвердил перечень из восьми правил, которые должны соблюдать гости острова.

В июле гендиректор иммиграционной службы Индонезии объявил о создании новой оперативной группы, которой было поручено проводить сто операций иммиграционного контроля каждый месяц.

Индонезия Бали РФ
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