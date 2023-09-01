Росавтодор направит 19,3 млрд руб. на реконструкцию автодороги к югу от Казани

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (подчиняется Росавтодору) объявил два открытых конкурса на реконструкцию в Татарстане 24 км трассы Р-239 "Оренбургский тракт" - основной автомагистрали, ведущей к Казани с южного направления, говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена тендера на первый этап реконструкции составляет 12,1 млрд рублей, на второй этап - 7,2 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 18 сентября, подведение итогов запланировано на 21 сентября.

Согласно проекту, в 2025-2027 годах предстоит расширить 24,3 км трассы до четырех полос движения с разделительной полосой (категория 1Б) на участке от развязки на аэропорт Казани до поворота у села Державино, рядом с которым пройдет скоростная трасса М12, в том числе построить более 6 км новой четырехполосной дороги в объезд села Сокуры.

В настоящее время Оренбургский тракт проходит через Сокуры в две полосы. Из-за бурного жилищного строительства в пригородах к югу от Казани двухполосная дорога тракта у Сокур перестала справляться с возросшим трафиком, и в последние годы там регулярно возникают многокилометровые пробки. С вводом трассы М12 ситуация может стать еще сложнее, поскольку рядом с Сокурами будет главный съезд с автобана в сторону Казани.

Трасса Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном "Оренбургский тракт" является автодорогой федерального значения протяженностью около 900 км, которая начинается в Приволжском районе Казани. Оренбургский тракт также является основной автодорогой к аэропорту Казани, в связи с чем до съезда к аэропорту был построен в виде четырехполосной магистрали с раздельными проезжими частями и ночным освещением.