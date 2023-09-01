Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

В Индии оппозиция объединилась против Моди перед выборами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Индии 26 партий, находящихся в оппозиции к действующему премьер-министру Нарендре Моди решили объединиться на выборах 2024 года и создать общий список кандидатов, чтобы не дать партии премьера Бхаратия джаната парти (БДП) выиграть в третий раз, передает АР.

Инициаторами объединения стали лидер второй по значимости партии страны "Индийского национального конгресса" Рахул Ганди и бывший лидер партии его мать Соня, они провели двухдневную встречу с лидерами других партий в Мумбае.

Оппозиционеры договорились в 2024 году выставлять одного общего кандидата против оппонентов из БДП в каждом избирательном округе и работать "в духе сотрудничества, основанном на взаимных уступках".

Представитель БДП Самбит Патра заявил, что оппозиция только делает вид, что достигла единства, и во время выборов они начнут конфликтовать друг с другом.

AP отмечает, что на данный момент БДП напрямую контролирует 10 из 28 индийских штатов, а в коалиции с другими партиями - еще четыре. Также партия занимает более 55% мест в нижней палате парламента страны, а сам Моди является самым популярным на данный момент индийским лидером.

Выборы в Индии пройдут в мае 2024 года.

Индия Рахул Ганди Нарендра Моди Соня Ганди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Спецпредставитель Ирана обвинил США в усилении активности ИГ в Афганистане

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Брюссель затопило из-за дождей

Брюссель затопило из-за дождей

Президент Нагорного Карабаха сложил с себя полномочия

В Ереване и Баку сообщают о новых обстрелах на границе

Правящая партия Грузии планирует объявить импичмент президенту страны

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

NASA опубликовало фото возможного места крушения российской станции "Луна-25"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });