В Индии оппозиция объединилась против Моди перед выборами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Индии 26 партий, находящихся в оппозиции к действующему премьер-министру Нарендре Моди решили объединиться на выборах 2024 года и создать общий список кандидатов, чтобы не дать партии премьера Бхаратия джаната парти (БДП) выиграть в третий раз, передает АР.

Инициаторами объединения стали лидер второй по значимости партии страны "Индийского национального конгресса" Рахул Ганди и бывший лидер партии его мать Соня, они провели двухдневную встречу с лидерами других партий в Мумбае.

Оппозиционеры договорились в 2024 году выставлять одного общего кандидата против оппонентов из БДП в каждом избирательном округе и работать "в духе сотрудничества, основанном на взаимных уступках".

Представитель БДП Самбит Патра заявил, что оппозиция только делает вид, что достигла единства, и во время выборов они начнут конфликтовать друг с другом.

AP отмечает, что на данный момент БДП напрямую контролирует 10 из 28 индийских штатов, а в коалиции с другими партиями - еще четыре. Также партия занимает более 55% мест в нижней палате парламента страны, а сам Моди является самым популярным на данный момент индийским лидером.

Выборы в Индии пройдут в мае 2024 года.