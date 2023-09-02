ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту безэкипажным катером
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Украинские силы предприняли попытку атаки Крымского моста безэкипажным катером, беспилотник был своевременно уничтожен, заявили в Минобороны РФ.
"1 сентября около 23.15 по Москве киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", - заявили в ведомстве.
"Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - сообщили военные.