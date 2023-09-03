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Нигерия отозвала всех послов страны кроме постпредов при ООН

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Нигерии Бола Тинубу отозвал всех послов страны за исключением постоянных представителей при ООН в Женеве и Нью-Йорке.

"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех (...) послов по всему миру. Директива президента представляет собой результат тщательного изучения текущего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах", - говорится в заявлении главы государства, опубликованном накануне в соцсети X (ранее твиттер).

В нем отмечается, что решение направлено на повышение эффективности и качества работы дипмиссий.

При этом не отзываются постоянные представители Нигерии при ООН в Женеве и Нью-Йорке - "ввиду предстоящей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций".

78-я сессия Генассамблеи ООН стартует 5 сентября, с 19 по 26 сентября в ее рамках пройдут политические дискуссии высокого уровня.

Нигерия ООН
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