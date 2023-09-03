Десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне Блэк-Рок из-за ливня

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Посетители фестиваля современного искусства и самовыражения Burning Man, который ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок в Неваде, не могут покинуть место из-за прошедших ливней.

Организаторы призвали десятки тысяч участников фестиваля не выходить на улицу и беречь запасы воды и еды, а для новых посетителей вход закрыт. Как сообщила телеканалу CNN одна из участниц Burning Man, людям приходится ходить с пакетами на ногах, а транспорт увязает в грязи.

Как сообщает The Guardian, из-за непогоды были отменены многие мероприятия, под вопросом остается возможность проведения ключевого события программы - сожжения гигантской деревянной фигуры человека.

По прогнозам, улучшение погоды ожидается только в понедельник, когда фестиваль должен завершиться.