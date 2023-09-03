Спасатели стран ОДКБ проведут на БелАЭС учение по ядерной безопасности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Учение спасателей стран ОДКБ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности пройдет в понедельник на Белорусской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

"Завтра, 4 сентября, на территории БелАЭС и Островецкого района пройдут тактико-специальные учения по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения", - говорится в сообщении ведомства в субботу.

Как сообщили в МЧС Белоруссии, "программа предусматривает передвижение и работу специальной техники МЧС и МВД, экипированного личного состава, задействование системы оповещения и эвакуацию граждан из населенного пункта".

Накануне в Белоруссии состоялось открытие учения спасателей стран-членов ОДКБ "Скала-2023". 5 сентября состоится демонстрационная часть учений.

1-6 сентября в Белоруссии проходит активная фаза совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2023". Учение проводится на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей с участием 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

В объединенном штабе ОДКБ ранее сообщали, что в 2023 году комплекс учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации.

На территории Белоруссии были спланированы учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ: "Взаимодействие-2023", "Поиск-2023", "Эшелон-2023", "Барьер-2023", "Скала-2023".