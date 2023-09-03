Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Спасатели стран ОДКБ проведут на БелАЭС учение по ядерной безопасности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Учение спасателей стран ОДКБ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности пройдет в понедельник на Белорусской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

"Завтра, 4 сентября, на территории БелАЭС и Островецкого района пройдут тактико-специальные учения по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения", - говорится в сообщении ведомства в субботу.

Как сообщили в МЧС Белоруссии, "программа предусматривает передвижение и работу специальной техники МЧС и МВД, экипированного личного состава, задействование системы оповещения и эвакуацию граждан из населенного пункта".

Накануне в Белоруссии состоялось открытие учения спасателей стран-членов ОДКБ "Скала-2023". 5 сентября состоится демонстрационная часть учений.

1-6 сентября в Белоруссии проходит активная фаза совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2023". Учение проводится на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей с участием 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

В объединенном штабе ОДКБ ранее сообщали, что в 2023 году комплекс учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации.

На территории Белоруссии были спланированы учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ: "Взаимодействие-2023", "Поиск-2023", "Эшелон-2023", "Барьер-2023", "Скала-2023".

Белоруссия МЧС ОДКБ БелАЭС Скала-2023
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 сентября

Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Габон откроет сухопутные, морские и воздушные границы страны

Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед

Гонконг избежал серьезного ущерба при прохождении тайфуна "Саола"

Гонконг избежал серьезного ущерба при прохождении тайфуна "Саола"

Что случилось этой ночью: суббота, 2 сентября

ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту безэкипажным катером

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });