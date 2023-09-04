Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В ЕС сообщили о существенном снижении зависимости от нефти и газа РФ за два года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доля импортируемого ЕС из РФ ископаемого топлива за два года существенно снизилась.

Как сообщается в отчете Евростата, по данным на конец июня 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года зависимость по нефти снизилась с 29,2% до 2,3%, по газу - с 38,5% до 12,9%, по углю - с 45% до 0%.

Импорт природного газа в ЕС из России значительно увеличился в период с января 2021 года по март 2022 года, поскольку цены резко выросли. С апреля по июнь 2022 года поставки российского сырья в свете нескольких пакетов санкций, введенных Евросоюзом, постоянно и существенно снижались. "Увеличение импорта в период с июля по сентябрь 2022 года из-за роста цен носило временный характер", - сообщается в отчете статистической службы ЕС. При этом больше всего газа во втором квартале текущего года ЕС импортировал из США (24%), также выросли поставки из Алжира (18%), Великобритании (15%) и Норвегии (10%).

В сфере поставок нефти и нефтепродуктов с одновременным уменьшением присутствия России на европейском рынке увеличились доли Саудовской Аравии (на 5 процентных пунктов) до 11%, Норвегии (+3 п.п.) также до 11%. Крупнейшим поставщиком и здесь стали США - 13%. На Казахстан приходится 8%.

ЕС Евростат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 сентября

Crew Dragon с космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

Crew Dragon с космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

В МИД Франции заявили, что у властей Нигера нет права высылать французского посла

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 сентября

Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });