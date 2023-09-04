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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В МИД Армении заявили, что о вступлении страны в НАТО речи не идет

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Никто в НАТО не призывал Армению вступать в альянс, но Ереван готов продолжать сотрудничество с этой организацией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

"Что касается партнерства Армении и НАТО, то оно осуществляется не первый год. Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс", - сказал Костанян журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в НАТО. "Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян (премьер Армении - ИФ). Защитите Армению, президент США", - написал Фелингер в соцсети Х.

В свою очередь замглавы МИД Армении пояснил, что Фелингер "не является представителем НАТО". "Он всего лишь руководитель общественной организации, в наименовании которой присутствует слово "НАТО", - сказал он.

НАТО Армения
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