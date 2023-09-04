Путин заявил о продолжающихся атаках на Турецкий и Голубой потоки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об атаках на газопроводы Турецкий и Голубой поток, в том числе с помощью беспилотников из украинских портов.

"Предпринимаются попытки атак на Турецкий поток и на Голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

"Наши корабли охраняют эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что "надо договориться, что ничего подобного происходить дальше не будет".