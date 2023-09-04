Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Президент США Джо Байден Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность.

"Кто-то сказал: "Знаете что, Байден становится старым". Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости", - сказал 80-летний Байден, выступая в Белом доме в честь Дня труда.

"Я выполнял свою работу дольше, чем кто-либо. И знаете, что? Я продолжу делать это с вашей помощью", - подчеркнул американский лидер.

Помимо этого, Байден выступил с критикой в отношении экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что в годы его президентства страна теряла рабочие места.

"По сути, тот парень, который покинул пост президента до меня, был одним из двух президентов в истории, которые ушли с должности, оставив в Америке меньше рабочих мест, чем их было при их избрании", - утверждал Байден.

Он отметил, что после Трампа в США стало на 3 млн рабочих мест меньше по сравнению с тем моментом, когда его избрали на пост президента США.

На прошлой неделе сообщалось, что, согласно результатам опроса AP-NORC, большинство жителей США считает 80-летнего Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок: такого мнения придерживаются 77% респондентов. Только около половины опрошенных придерживаются того же мнения в отношении Трампа, несмотря на то, что он младше действующего президента лишь на три года.

Кроме того, тогда же опубликовали результаты исследования Schoen Cooperman Research, согласно которым Трамп опередил бы Байдена на выборах президента, если бы они состоялись сейчас, несмотря на выдвинутые против Трампа обвинения. Так, 45% респондентов отдали бы свой голос за экс-президента США, а 44% - за нынешнего президента. Остальные 11% опрошенных заявили, что не знают, за кого бы проголосовали.

Трамп является фигурантом ряда дел. В частности, по одному из них ему предъявили обвинения по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году.