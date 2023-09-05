Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Восьмидесятилетний президент США Джо Байден "слишком стар", чтобы баллотироваться на переизбрание в 2024 году, считают 73% зарегистрированных избирателей, свидетельствуют данные нового опроса The Wall Street Journal.
При этом 47% опрошенных заявили то же самое о главном сопернике Байдена - бывшем президенте Дональде Трампе, который на три года моложе действующего президента.
О том, что Байден "морально не готов к работе президента" заявили 60% респондентов. Относительно Трампа такого мнения придерживаются 49% опрошенных.
Опрос охватил 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей и проводился 24-30 августа. Его погрешность составляет 3,6%.
Следующие президентские выборы пройдут в США в 2024 году.