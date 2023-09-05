Киргизия ввела временный запрет на экспорт кормов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Киргизии ввел запрет на вывоз кормов на полгода, постановление подписал глава правительства Акылбек Жапаров.

"Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Киргизии (за исключением реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи) отдельных видов сельскохозяйственных товаров", - говорится в постановлении.

В перечень запрещенных для экспорта товаров вошли сено, солома, комбикорм, отруби, ячмень, пшеница, рис, овес.

Министерству экономики и коммерции Киргизии поручено не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Ранее Минсельхоз Киргизии вынес на рассмотрение правительства предложение ввести ограничения на вывоз кормов до конца 2023 года для обеспечения продовольственной безопасности страны.