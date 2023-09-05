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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Российской активистке, подозреваемой в экстремизме, продлен арест в Киргизии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Киргизии продлил до 4 октября срок заключения под стражей российской активистке Алёне Крыловой, подозреваемой в экстремизме, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

По данным пресс-службы, Крылова содержится в учреждении №21 Службы исполнения наказаний Киргизии.

Крылова подозревается в причастности к признанному в России экстремистским сообществу "Левое сопротивление". В ноябре 2022 года она была объявлена в международный розыск после решения Мещанского суда Москвы о ее заочном аресте.

Киргизия Алена Крылова
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