Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Король Таиланда привел к присяге нового премьер-министра и членов правительства

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин и члены нового правительства страны во вторник присягнули на верность королю Раме X, передает агентство Associated Press (AP).

Традиционная церемония приведения премьера и правительства к присяге прошла в королевском дворце в Бангкоке. Она состоялась спустя четыре месяца после всеобщих выборов, на которых победила партия "Движение вперед".

Однако кандидата на пост премьер-министра от этой партии не поддержали члены Сената (верхняя палата парламента страны), что помешало ему получить должность. В итоге парламент и Палата представителей Таиланда утвердили кандидатуру Тхависина из партии "Для Таиланда".

Правительство уже заявило о намерении понизить цены на электроэнергию и плату за проезд в городских поездах, повысить минимальную зарплату и временно приостановить выплаты по долгам, которые не могут погасить фермеры. Ожидается, что новое правительство в ближайшее время представит план мер для реализации этих целей.

В 2014 году военные в Таиланде устроили переворот и свергли гражданское правительство. К власти пришел Национальный совет для мира и порядка (НСМП) - фактически военная хунта, которую возглавлял Прают Чан-Оча. В 2019 году НСМП впервые провел всеобщие выборы, по итогам которых премьером стал именно Чан-Оча. В сентябре 2022 года его отстранили от должности из-за неопределенности по поводу временных рамок его нахождения на этом посту, а в октябре того же года восстановили по решению Конституционного суда.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава Каталонии Пучдемон назвал условия поддержки Санчеса на посту премьера Испании

Экс-глава Каталонии Пучдемон назвал условия поддержки Санчеса на посту премьера Испании

Эрдоган рассказал о плюсах создания газового хаба в Турции

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Что случилось этой ночью: вторник, 5 сентября

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, уничтожен в Тверской области

Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Что произошло за день: понедельник, 4 сентября

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });