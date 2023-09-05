ЕК обсудит продление запрета экспорта украинских сельхозпродуктов в 5 стран ЕС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт украинской зерновой продукции затрагивался несколькими делегациями на неформальной встрече министров сельского хозяйства стран ЕС и будет обсуждаться на заседании Еврокомиссии 6 сентября, сообщил член ЕК Януш Войцеховский.

"Моя позиция достаточна ясная. Конечно, надо поддерживать Украину, но, прежде всего, надо поддерживать транзит ее зерна до портов, чтобы эта продукция доставлялась в третьи страны. Это очень важно", - сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству во вторник на пресс-конференции в Кордове (Испания) после неформального заседания Совета ЕС по сельскохозяйственным вопросам.

"В (Европейской) комиссии продолжается обсуждение запрета импорта (украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию - ИФ). И в этом моя позиция также ясна: если не продлим этот запрет для пяти стран передовой линии, то можно ждать кризиса в этих государствах, потому что они также являются крупными экспортерами зерновых, и на их рынки оказывается слишком значительное давление", - продолжил Войцеховский.

По его словам, вопрос о шоке, который могут испытать рынки этих стран, поднимался "на полях" состоявшихся в Кордове обсуждений.

Он указал на то, что сейчас основные пути вывоза украинского зерна - это "коридоры солидарности".

"Нужно попытаться найти решение, позволяющее обеспечить наилучшее распределение по различным коридорам. Таков вызов, на который нам предстоит ответить. Очевидно, что стоит вопрос об инфраструктурах, это так, но также надо решать экономические аспекты. Не является ли транзит слишком дорогим для украинских предприятий, чтобы они были конкурентоспособными на рынке? Я предложил оказать финансовую помощь Украине с целью компенсировать стоимость транзита. В Еврокомиссии идет дискуссия по этим аргументам", - сообщил еврокомиссар.

В ответ на вопрос о том, что Украина может пожаловаться на Еврокомиссию во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за нарушения Брюсселем правил торговли, Войцеховский подчеркнул, что пять приграничных стран, как и прочие члены ЕС, солидарны с Украиной и участвуют в помощи Киеву, в том числе оказывают ему финансовую поддержку, и ЕС предоставляет свой рынок украинской сельхозпродукции.

В 2022 году, напомнил он, общий объем импорта из Украины в страны ЕС составил 28 млрд, и почти половина этой суммы - 13 млрд евро - приходилась на агропродовольственную продукцию. По 27 государствам-членам отмечено увеличение украинского импорта на 7 млрд евро, из которых 5 млрд - по этим пяти странам "передовой линии".

Когда речь идет о запрете импорта некоторых продуктов, "это не дискриминация, это временная мера", отметил член ЕК. "Цель в том, чтобы не оказаться в трудном положении по обе стороны границы. Прямой экспорт этих продуктов в пять стран не выгоден также и украинским производителям, так как речь идет о спекулятивной торговле", - настаивал еврокомиссар.

Он пояснил, что до событий на Украине проблема торговли украинскими пшеницей, кукурузой, рапсом, семенами подсолнечника на основе договора об ассоциации ЕС-Украина не возникала, так как они вывозились почти полностью мимо этих приграничных стран по морю в Азию и Африку. Теперь из-за блокировки морских маршрутов украинские зерновые продаются гораздо дешевле зерна, торгуемого странами ЕС. В результате перекупщики, извлекающие выгоду из этой ситуации, не помогают ни Украине, ни странам Евросоюза.

"Я надеюсь, что Европейскому союзу не придется отвечать перед ВТО. Но если это произойдет, мы будем на высоте нашей ответственности. Мое предложение служит на пользу Украине, так как я за поддержку транзита. (...) Я считаю, что мы найдем хорошее решение, с которым согласятся все стороны, включая украинскую", - резюмировал Войцеховский.