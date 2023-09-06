Акулы потопили в Коралловом море катамаран кругосветной экспедиции РГО

Экипаж не пострадал

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Акулы атаковали в Коралловом море катамаран "Russian Ocean Way - TION", на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества (ТОО РГО) "По пути русских кругосветных мореплавателей", сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная в среду.

"Вчера ночью в 19:00 (по Москве) было несколько атак акул на катамаран, в результате чего баллоны начали сдуваться, судно начало тонуть. Экипажем был подан сигнал SOS, на помощь пришел корабль, который доставит участников экспедиции в австралийский Брисбен", - сказала Калюжная.

По ее словам, на борту катамарана находились три человека: руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, капитан тримарана Станислав Березкин и француз по имени Винсент. Никто из них в результате ЧП не пострадал.

Калюжная уточнила, что катамаран потерян - он затонул в море.

"Несмотря на потерю судна, экспедиция будет продолжена в составе Ковалевского и Березкина. Винсент, как и планировалось, останется в Австралии. Я вылетаю туда для поиска нового судна", - подчеркнула Калюжная.

Как сообщалось, в марте парусный надувной тримаран "Russian Ocean Way" вышел из залива Консепсьон и направился на северо-запад на остров Пасхи через Тихий океан. На борту находились Ковалевский, Березкин и матрос Егор Музилеев с собакой Пасокой.

16 марта разорвало рулевое устройство, судно потеряло управление, при этом погодные условия все ухудшались. Экипаж подал сигнал SOS, участников экспедиции спас сухогруз под панамским флагом. Тримаран без людей привязали к судну, но его оторвало, и он затонул со всем оборудованием и имуществом.

После этого Ковалевский и Березкин прибыли на остров Пасхи, где провели ревизию хранящегося там катамарана россиянина Дмитрия Трубицина, который 8 лет назад переплыл на остров из Америки. Судно получило новое название - "Russian Ocean Way - TION". Путешественники закупили оборудование и начали подготовку к продолжению экспедиции.

К экипажу присоединились россиянин Андрей Черепанов, а также чилийский дайвер и подводный фотограф Калеб Хара Гарате.

25 апреля кругосветные путешественники вышли в Тихий океан на новом судне. Позже Черепанов и чилиец вышли из числа участников экспедиции, но к ним присоединился Винсент.

Экспедиция предполагала посещение Французской Полинезии, Таити, острова Кука, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Австралии, Мадагаскара и Африки.