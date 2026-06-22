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DHL будет перевозить грузы на парусных судах для сокращения выбросов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - DHL Global Forwarding, подразделение германского логистического гиганта DHL (бывшая Deutsche Post DHL Group), планирует в 2027 году начать перевозить грузы на парусных судах в целях сокращения связанных с грузоперевозками выбросов парниковых газов, пишет The Wall Street Journal.

"Являясь ведущим игроком мировой логистической отрасли, DHL стремится поддерживать декарбонизацию в транспортной сфере", - заявил газете главный исполнительный директор DHL Global Forwarding во Франции Лоран Террейр.

DHL объединила усилия с французской компанией Vela Transport, специализирующейся на производстве парусных грузовых судов. Основателями Vela являются инженер-предприниматель Микаэль Фернандес-Ферри и Франсуа Габар, профессиональный яхтсмен, в 2017 году побивший мировой рекорд, совершив кругосветное плавание в одиночку менее чем за 43 дня.

Для перевозки грузов DHL планируется использовать тримараны длиной около 67 метров. Эти суда изготовлены из алюминия и способны быстро разгоняться до целевой скорости, составляющей около 14 узлов (примерно 26 км в час). Тримараны Vela могут перевозить до 415 тонн груза - примерно в пять раз больше, чем грузовой самолет.

"Это гигантская парусная лодка, - отметил Фернандес-Ферри. - Мы используем силу ветра и движемся только за счет ветра".

В силу этой особенности парусные тримараны не двигаются по фиксированному маршруту, как обычные суда - они следуют за направлением ветра. Пересечение Атлантики по такому альтернативному маршруту может занять около двух недель, в то время как стандартному контейнеровозу потребуется около девяти дней, а самолету - восемь часов.

Как утверждают в Vela, в зависимости от маршрута сокращение выбросов парниковых газов при использовании ее судов может составить до 99% в сравнении с авиаперевозками и до 90% в сравнении с традиционными морскими перевозками.

Суда, приводимые в движение ветром, могут приобрести дополнительную привлекательность на фоне резкого роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.

DHL планирует начать первые коммерческие трансатлантические поставки с использованием парусников Vela в 2027 году. Доставка на паруснике будет одним из предлагаемых вариантов, наряду с использованием традиционных способов перевозки.

DHL Франция Vela Transport Deutsche Post DHL Group Франсуа Габар Лоран Террейр
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