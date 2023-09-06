Один человек погиб при обстреле села в Запорожской области со стороны ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Село Новофедоровка на севере Запорожской области попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один человек погиб, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона в среду.

"Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. В результате разрушены строения, соседние дома повреждены. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - сказал он.

Село Новофедоровка находится в прифронтовом Пологовском районе.