Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Один человек погиб при обстреле села в Запорожской области со стороны ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Село Новофедоровка на севере Запорожской области попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один человек погиб, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона в среду.

"Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. В результате разрушены строения, соседние дома повреждены. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - сказал он.

Село Новофедоровка находится в прифронтовом Пологовском районе.

Запорожская область ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Не менее семи человек погибли в результате ливней в Болгарии, Турции и Греции

Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября

Акулы потопили в Коралловом море катамаран кругосветной экспедиции РГО

Что случилось этой ночью: среда, 6 сентября

Уолл-стрит снизилась из-за слабых статданных из КНР и Европы

Уолл-стрит снизилась из-за слабых статданных из КНР и Европы

Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Что произошло за день: вторник, 5 сентября

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });