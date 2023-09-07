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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В НАТО обеспокоены тем, что Китай не разделяет западных ценностей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - НАТО не расценивает КНР как своего противника, но видит причины для беспокойства в том, что Китай не разделяет западных ценностей, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Китай, на наш взгляд, не является противником. Но мы обеспокоены тем вызовом, который Китай представляет для наших ценностей, наших интересов и нашей безопасности", - сказал Столтенберг, отвечая в четверг на вопросы евродепутатов на совместном заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента.

"Китай не разделяет наших ценностей: не признает свободы выражения, демократические ценности", - продолжил глава альянса. По его словам, это ясно показывают репрессии против журналистов и оппозиционеров.

Столтенберг также указал на подавление демократического движения в Гонконге, напряженность в отношении Тайваня и значительные инвестиции Китая в современное ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия.

Генсек НАТО причислил к рискам, исходящим от КНР, усиление сотрудничества с Россией, а также отметил, что Китай не выступил с осуждением СВО.

В связи с этим Столтенберг заявил о том, что "безопасность не бывает региональной, она всемирная", поэтому происходящее в Азии важно, с точки зрения НАТО. И в этом, сказал глава альянса, причина того, что в НАТО удовлетворены усиленным партнерством с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией.

"И мы готовы сделать еще больше, сделать все зависящее от нас, чтобы работать в тесном сотрудничестве с этими странами", - заявил Столтенберг.

НАТО КНР Китай
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