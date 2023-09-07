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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Таможня Узбекистана конфисковала рекордно крупную партию опийного мака

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Ташкента изъято 8,5 тонн маковой соломки, содержащей наркотически активные алкалоиды опия, сообщила в четверг пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в мешках среди 25 тонн семян, которые в документах были заявлены как мак пищевой кондитерский, от таможенного контроля была сокрыта маковая солома весом 8,5 тонны, содержащая наркотически активные алкалоиды опия", - говорится в сообщении.

Запрещенный груз выявлен при таможенном досмотре в установленном порядке 1 тыс. мешков с пищевым маком общим весом 25 тонн.

"Привезенные в нашу республику из-за границы воздушным транспортом мешки с семенами планировалось перевезти транзитом через территорию нашей республики с помощью грузового автотранспортного средства", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ГТК, мак пищевой и опийный являются различными сортами растений мака. Мак пищевой, также известный как обычный мак декоративный, хоть и похож на своего опиумного собрата, применяется в пищевой промышленности для получения семян, которые используются в кулинарии.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В ГТК отметили, что это крупнейшая партия наркотиков, выявленных в рамках одного случая за всю 30-летнюю историю таможенной службы Узбекистана.

Узбекистан
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