Президент Финляндии допустил присутствие войск США на территории республики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) допускает присутствие войск США на территории республики на основе готовящегося с Соединенными Штатами соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA).

"Соглашение приведет, по крайней мере, к определенному присутствию США в Финляндии", - сказал он в четверг на встрече с политическими журналистами.

Комментируя готовящийся документ, он сказал: "Каким будет присутствие, пока не согласовано. Это может означать обучение американских солдат, хранение оружия или что-то еще".

По его словам, американские сенаторы и конгрессмены "ценят тот факт, что Финляндия сможет, в значительной части, поддерживать мир на своей границе с Россией самостоятельно, если это потребуется".

Ниинистё напомнил, что Финляндия, Швеция и Дания в настоящее время также ведут переговоры с США о заключении новых договоров о сотрудничестве в области обороны, а у Норвегии аналогичное соглашение уже есть.

Он считает, что Швеция нуждается в таком соглашении больше, чем Финляндия, потому что не является членом НАТО.

Президенты Саули Ниинистё и Джо Байден договорились углублять оборонное сотрудничестве в марте 2022 года.

Как заявил 10 августа порталу Yle главный переговорщик Финляндии по соглашению посол Микаэль Антелл (Mikael Antell), цель соглашения заключается в том, чтобы американские солдаты имели в своем распоряжении объекты и территории в Финляндии, например, для обучения, хранения оружия и обслуживания техники.

Американские войска будут присутствовать на ротационной основе, но Антелл не смог назвать их возможной даже приблизительной численности.

"До сих пор не согласовано, где будут размещены американские войска во время пребывания в Финляндии. Но если вы хотите угадать, Северная Финляндия будет неплохой догадкой", - сказал переговорщик.

Американские войска смогут перемещаться в любую точку Финляндии по суше, морю и воздуху. Учения финских и американских солдат смогут проводиться в разных частях страны.

Вооруженным силам США, скорее всего, будет предоставлен доступ как минимум к одному аэропорту и порту, а также к тренировочной зоне.