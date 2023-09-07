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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Число погибших в авиакатастрофах в ЕС выросло до 147 человек в 2022 году

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в авиационных катастрофах на территории Европейского союза с участием воздушных судов, зарегистрированных в государствах-членах ЕС, в прошлом году составило 147 человек.

Это на 26 человек больше, чем в 2021 году, сообщило статистическое управление Евросоюза.

Основная часть происшествий в прошлом году (как и в 2021 году) пришлась на воздушные суда с максимальной взлетной массой (MTOM) менее 2,25 тонны - в них погибли 122 человека. Сюда входят небольшие самолеты и вертолеты, дирижабли, парапланы и мотопланеры, а также воздушные шары.

В инцидентах в ЕС с крупными самолетами с MTOM больше 2,25 тонны погиб всего один человек. Еще 17 летальных исходов были зафиксированы в коммерческой авиации и семь - в сфере авиационных спецработ.

В период 2012-2022 годов на воздушном транспорте Евросоюза не было зафиксировано ни одного крупного происшествия с участием европейских самолетов. Исключением стал 2015 год, когда в результате крушения германского самолета во французских Альпах погибли 150 человек.

ЕС
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