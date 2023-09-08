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Работники двух австралийских СПГ-заводов Chevron начали забастовку

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Работники двух СПГ-заводов американской нефтегазовой компании Chevron Corp. в Западной Австралии начали забастовку, анонсированную ранее на фоне провала переговоров с компанией, сообщает MarketWatch.

Изначально забастовка должна была начаться еще 7 сентября, однако была отложена на день для проведения дополнительного раунда обсуждений.

Акция протеста на предприятиях Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на долю которых приходится около 6-7% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), началась в 8:00 по московскому времени, следует из заявления объединения профсоюзов Offshore Alliance.

Chevron добросовестно вела переговоры, но не смогла принять требования, выдвинутые работниками, в свою очередь подчеркнули в нефтегазовой компании.

Нынешняя забастовка предусматривает временные перерывы в работе и запрет на выполнение ряда трудовых обязанностей. Полномасштабная акция протеста, которая парализует деятельность СПГ-площадок, намечена на 14 сентября и продлится две недели.

Начавшаяся в пятницу частичная забастовка скорее направлена на создание издержек для Chevron и пока не окажет существенного влияния на процесс производства, считает аналитик Credit Suisse Сауль Кавоник.

Тем не менее перспектива перебоев в будущих поставках СПГ чревата обострением конкуренции между покупателями и уже привела к росту спотовых цен на газ в Европе и Азии.

Акции Chevron теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 7,2%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 15,9%.

Chevron
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