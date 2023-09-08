Полиция Лондона перекрыла парк в поисках сбежавшего из тюрьмы бывшего военного

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании закрыла лондонский Ричмонд-парк и ведет поиск сбежавшего из тюрьмы обвиняемого в терроризме военного Дэниела Абеда Халифа, сообщает в пятницу Sky News.

Сейчас полиция закрыла парк для посетителей и прочесывает его в поисках Халифа. Сотрудники дежурят на выходах и входах в парк, также территорию патрулируют два вертолета.

Ричмонд-парк находится на юго-западе Лондона и является крупнейшим королевским парком британской столицы. Его площадь составляет 955 га.

Халиф сбежал из тюрьмы Уандсворт - самой большой в городе - утром 6 сентября. 21-летный бывший военный работал на кухне, после чего зацепился снизу за выезжавший из тюрьмы грузовик с продовольствием.

Телеканал отмечает, что до недавнего времени его мать и сестра жили в квартире на окраине парка.

В поисках беглеца участвуют более 150 сотрудников контртеррористических служб. При этом следователи не исключают того, что Халиф мог уже покинуть страну.

Халиф является бывшим солдатом королевского корпуса связи. Ему предъявили обвинения в установке фальшивых бомб на военной базе и в нарушении британского Закона о государственной тайне путем сбора информации, "которая может быть полезна врагу". Свою вину он отрицал. Суд над ним назначен на ноябрь.