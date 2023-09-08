В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Военные и спасатели проводят в пятницу эвакуацию жителей ряда районов центральной Греции, которые сильно пострадали из-за наводнения, сообщают европейские СМИ.

Для эвакуации используют, среди прочего, вертолеты. В пострадавших от стихии районах дороги затоплены, мосты выведены из строя, некоторые дома наполовину ушли под воду, жители в сельской местности забираются на крыши домов в ожидании помощи.

В частности, сложная ситуация сложилась в населенных пунктах к северу от одного из крупнейших городов Греции - Ларисы. У жителей этих небольших городов нет электричества и питьевой воды.

Спасатели сообщили, что за последние несколько дней помогли более чем 1,8 тыс. жителей и получили свыше 6 тыс. вызовов с просьбой о помощи.

Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. В Греции жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести.