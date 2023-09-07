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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений
Разрушенный паводком пляж в Греции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Турции, Греции и Болгарии, где мощные ливни вызвали наводнения, продолжают борьбу с их последствиями и спасательные операции, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

Турция

В результате наводнений в общей сложности погибли не менее 14 человек. На северо-западе Турции, вблизи границы с Болгарией, наводнение унесло жизни по меньшей мере пяти человек. Еще два человека погибли в Стамбуле, более 30 получили травмы.

В нескольких районах Стамбула во время шторма затопило более 1750 домов и предприятий. Некоторые станции метро временно закрыты.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести и попытки освободить пострадавших из-под завалов, а также вызволить людей из зданий, подходы к которым остаются заблокированными.

Греция

В Греции рекордно сильные и продолжительные ливни привели к смерти трех человек. Их тела спасатели обнаружили вблизи городов Волос и Кардица. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

"Это самое экстремальное природное явление за историю наблюдений, если рассматривать максимальное количество осадков, выпавших в Греции за сутки", - заявил накануне министр климатического кризиса и гражданской защиты Греции Василис Кикилиас.

В Афинах закрыли несколько станций метро и перекрыли автомобильные дороги. Власти города Волос из-за тяжелых погодных условий распорядились начать эвакуацию нескольких больниц и домов престарелых, оказавшихся под угрозой затопления, и запретили движение машин. В соседних регионах, близ горы Пилион и на острове Скиатос, множество домохозяйств остались без электричества и воды. Метеорологи предупреждают, что ливни могут продлиться в Греции как минимум до полудня четверга.

Болгария

В Болгарии наводнения начались во вторник, 5 сентября, на южном побережье Черного моря. Власти страны сообщили о четырех погибших. Большинство рек в затопленном регионе вышли из берегов и снесли несколько мостов. В городе Царево объявлено чрезвычайное положение.

По данным метеорологов, количество осадков, выпавших в Болгарии за сутки, в три раза превысило месячную норму. Накануне вечером власти страны сообщили, что ливни прекратились и появилась надежда на нормализацию ситуации.

Последствия наводнения в Стамбуле

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Болгария Греция Турция
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